Рогозин показал летящий в космосе вагон из Челябинска

«Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62 процента. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка», — говорится в подписи к видео.