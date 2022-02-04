Apple не смогли засудить из-за iPhone

Коллективный иск, обвиняющий Apple в обмане потребителей из-за влагозащиты iPhone, отклонили в суде. Об этом сообщает Reuters.

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Двое истцов из штата Нью-Йорк и один из Южной Каролины утверждали, что в своей рекламе Apple вводит потребителей в заблуждение относительно влагозащиты iPhone. Федеральный судья изучил доводы стороны, однако в итоге отклонил иск. По его словам, истцы не смогли предоставить правдоподобные доказательства.

Потребители требовали от Apple прекратить рекламировать функцию влагозащиты в своих смартфонах, так как, по их мнению, информация о защите от попадания влаги не соответствует действительности. По словам истцов, таким образом американский IT-гигант вводит ложные доводы для того, чтобы завысить стоимость своих iPhone.

Окружной судья Дениз Коте (Denise Cote) заявил, что доводы потребителей звучат убедительно, однако он не смог увидеть от них правдоподобные аргументов. По словам судьи, истцы не смогли подтвердить, что их смартфоны пострадали от контакта с жидкостью. Коте также не нашел доказательств махинаций со стоимостью iPhone.

Адвокат истцов Спенсер Шихан (Spencer Sheehan) рассказал, что его клиенты разочарованы этим решением, но пока не собираются подавать апелляцию.