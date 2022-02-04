Нейросеть научили искать мертвые клетки

Американские ученые разработали искусственный интеллект, который обучили искать мертвые клетки мозга. Об этом сообщает издание The Conversation.

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По словам ведущего автора исследования Джереми Линсли (Jeremy Linsley), для диагностики нейродегенеративных заболеваний крайне важно быстро находить мертвые клетки мозга. Новый искусственный интеллект BO-CNN научился маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.

«Мертвые клетки имеют характерный свернутый вид, который относительно легко распознать и найти, если знать, что искать», — заметил нейробиолог. Специалист рассказал, что для подобных целей приходится нанимать команду стажеров, которые под микроскопом просматривают тысячи изображений. «Большинство методов визуализации позволяют обнаружить только поздние стадии гибели клеток», — заметил Линсли.

Чтобы находить нейроны быстрее и качественнее, специалисты разработали нейросеть BO-CNN, которая смогла маркировать живые и мертвые клетки. ИИ также оказался способным выделять особенности, отличающие живые клетки от мертвых, которые не так очевидны для человеческого глаза.

«BO-CNN повышает воспроизводимость и скорость исследований и может помочь ученым обнаруживать новые явления в изображениях, которые иначе они не смогли бы легко распознать», — подытожил Линсли.