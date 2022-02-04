Раскрыт эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере

Эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта в Сбербанке в 2021 году составил 205 миллиардов рублей. Такие цифры раскрыли в презентации, подготовленной к ежегодной бизнес-конференции Сбера, передает ТАСС в пятницу, 4 февраля.

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Уточняется, что всего за прошлый год группа Сбербанка осуществила 1 миллион технологических внедрений и изменений. При этом именно благодаря технологиям организация смогла добиться роста в 30 процентов в финансовом бизнесе и трехкратного роста в нефинансовом бизнесе.

В ходе презентации председатель правления Сбербанка Герман Греф также обозначил ключевую индустрию для роста Сбера: по его словам, ею должно стать направление e-commerce. Он уточнил, что за счет развитого территориального присутствия и сети отделений, а также логистики в 2023 году компания сможет войти в тройку главных игроков на рынке.