В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Обнаружены превращающиеся в суперземли мини-Нептуны

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили две планеты класса мини-Нептун, которые теряют свою атмосферу и превращаются в суперземли из-за излучения родительских звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Обнаружены превращающиеся в суперземли мини-Нептуны
Фото: ТАССТАСС

Мини-Нептуны меньше и плотнее, чем Нептун в Солнечной системе, и состоят из больших скалистых ядер, окруженных толстым слоем газа. Ученые провели наблюдения за двумя экзопланетами этого класса в системе TOI 560, расположенной на расстоянии 103 световых лет от Земли, а также за двумя мини-Нептунами в системе HD 63433 в 73 световых лет от Земли.

Оказалось, что атмосферный газ улетучивается у самого близкого к звезде мини-Нептуна в TOI 560 и у самого отдаленного мини-Нептуна в HD 63433. При этом в случае первой планеты газ уходит в сторону звезды, что противоречит многим моделям, предсказывающим отток в обратном направлении. Со временем у обеих планет может остаться только скалистое ядро, что превратит их в суперземли.

Предполагается, что мини-Нептуны обладают атмосферами, состоящими из водорода и гелия. Если мини-Нептун достаточно мал и находится достаточно близко к своей звезде, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение может лишить его первичной атмосферы в течение сотен миллионов лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители