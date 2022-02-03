Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ

Так ученые обнаружили еще 92 носителей. До начала антиретровирусной терапии вирусная нагрузка у инфицированных VB-вариантом была в 3,5-5,5 раз выше, чем у зараженных уже известными вариантами. Кроме того, скорость снижения числа CD-клеток (признак поражения иммунной системы) была в два раза выше - а, значит, выше был и риск развития СПИДа. Также был повышен риск передачи инфекции. После начала антиретровирусной терапии, однако, иммунная система приходила в норму, и выживаемость была не меньшей, чем при заражении другими вариантами.