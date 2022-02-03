Почему в одной семье не все заражаются коронавирусом

«Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует ещё несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — объяснил эксперт.