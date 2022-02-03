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1 час назад

В роботе воссоздали точную копию летающих насекомых

Специалисты Бристольского университета создали робота с крыльями, конструкцию которых подсмотрели у насекомых. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

В роботе воссоздали точную копию летающих насекомых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Миниатюрная машина состоит из роботизированных крыльев, которые приводятся в движение посредством электрического поля. По словам ученых, им удалось спроектировать точную копию летающих насекомых. Например, пчел. В научной работе говорится, что источник движения, технически называемый исполнительным механизмом, и само крыло связаны напрямую, то есть робот начинает махать крыльями и летать без мотора или трансмиссии.

«Если вы посмотрите на некоторых насекомых, например, на пчелу, и сделаете разрез посередине, а потом посмотрите на крылья и мускулы, вы увидите, что они почти напрямую связаны друг с другом», — заметил ученый Тим Хелпс (Tim Helps ).

Исследователи также подчеркнули, что мощность механизма немного превысила мощность крыльев насекомых. Специалисты проверили машину на миллион взмахов крыльев и обнаружили, что производительность механизма была постоянной.

В заключении говорится, что механизм можно будет использовать для создания небольших летающих роботов. Для этого устройство придется обновить, установив источник тока непосредственно на корпус миниатюрной машины.

В конце декабря ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали искусственные мышцы для компактных роботов. Они были синтезированы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами, свернутыми в цилиндр.

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