В роботе воссоздали точную копию летающих насекомых

Специалисты Бристольского университета создали робота с крыльями, конструкцию которых подсмотрели у насекомых. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

Миниатюрная машина состоит из роботизированных крыльев, которые приводятся в движение посредством электрического поля. По словам ученых, им удалось спроектировать точную копию летающих насекомых. Например, пчел. В научной работе говорится, что источник движения, технически называемый исполнительным механизмом, и само крыло связаны напрямую, то есть робот начинает махать крыльями и летать без мотора или трансмиссии.

«Если вы посмотрите на некоторых насекомых, например, на пчелу, и сделаете разрез посередине, а потом посмотрите на крылья и мускулы, вы увидите, что они почти напрямую связаны друг с другом», — заметил ученый Тим Хелпс (Tim Helps ).

Исследователи также подчеркнули, что мощность механизма немного превысила мощность крыльев насекомых. Специалисты проверили машину на миллион взмахов крыльев и обнаружили, что производительность механизма была постоянной.

В заключении говорится, что механизм можно будет использовать для создания небольших летающих роботов. Для этого устройство придется обновить, установив источник тока непосредственно на корпус миниатюрной машины.