Маск оценил стоимость переселения людей на Марс

Отправка людей на Марс в нынешних условиях обойдется в один триллион долларов. Об этом в подкасте Лекса Фридмана, опубликованном на Youtube-канале, заявил глава SpaceX Илон Маск.

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«Мы не можем колонизировать Марс, так как сейчас это слишком дорого. На текущий момент отправка людей на Марс обойдется в один триллион рублей. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям необходимо медицинское оборудование, средства коммуникации», — сказал Маск.

Он отметил, что на осуществление высадки человека на Марс потребуется пять лет в лучшем случае и десять — в худшем. При этом, по словам Маска, ракета Starship уже прошла статические огневые испытания.

Первый полет по планам пройдет до марта 2022 года, но его могут отложить, чтобы внести изменения в космический корабль с целью удешевления доставки людей и груза.

Маск также сообщил, что хочет построить самоокупаемые города-колонии на Марсе с использованием подземных гидропонных ферм, которые будут работать на солнечной энергии. Данная технология позволит обеспечить все условия для выращивания растений в искусственно созданных средах без почвы.