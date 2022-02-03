В России предложили запускать спутники при помощи С-400

России следует модифицировать боевые ракеты в сверхлегкие носители, при помощи которых можно запускать спутники в космос, заявил ТАСС эксперт в области космонавтики Андрей Ионин .

«Сверхлегких ракет уже огромное количество, в том числе у России, просто они пока существуют в варианте боевых ракет. Самый простой способ создать сверхлегкую ракету — это взять существующую боевую ракету, условно ракету комплекса С-300 или С-400, морскую ракету или другую. И на ее базе создать сверхлегкий носитель», — предложил специалист.