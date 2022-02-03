Маск назвал цену отправки людей на Марс

«Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На текущий момент отправка людей на Марс будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям необходимо медицинское оборудование, средства коммуникации», – объяснил миллиардер.