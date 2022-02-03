Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отреагировал на идею лечения COVID-19 парами водки. Об этом он поговорил с «Комсомольской правдой» .

Медик отметил, что этот способ является неэффективным для борьбы с вирусом, и подчеркнул, что у указанной методики нет какой-либо доказательной базы. Врач предположил, что лечение водкой популярно у тех, кто любит не только ее пары.