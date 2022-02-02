Британские ученые специально заразили коронавирусом 36 добровольцев

Исследование, проведенное на 36 добровольцах, которые были специально заражены коронавирусом, показали, что симптомы инфекции начинают развиваться очень быстро, а на пике заболевания через пять дней после заражения вируса гораздо больше в носу, чем в горле, сообщила пресс-служба Имперского колледжа Лондона.

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Как отмечается, исследование является первым в мире подробным мониторингом всего течения COVID-19 с момента, когда человек впервые встречается с SARS-CoV-2 и до момента, когда вирус элиминируется.

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В исследовании приняли участие 36 здоровых мужчин и женщин-добровольцев в возрасте 18-30 лет, не вакцинированных против COVID-19 и ранее не инфицированных SARS-CoV-2. Им вводили низкую дозу вируса через капли в нос. В исследовании использовался вирус, полученный от госпитализированного пациента в самом начале пандемии, еще до появления альфа-варианта. Участники подверглись воздействию минимально возможной дозы вируса, вызывающего инфекцию, что примерно эквивалентно количеству, обнаруженному в одной капле носовой жидкости в наиболее заразный период заболевания.

Как сообщается, в результате исследования коронавирусом заразились восемнадцать добровольцев, у 16 из них развились легкие или умеренные симптомы простуды, включая заложенность носа или насморк, чихание и боль в горле. Некоторые испытывали головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадку. Ни у кого из них не было серьезных симптомов.

Тринадцать инфицированных добровольцев сообщили о временной потере обоняния (аносмии), но оно вернулось к норме в течение 90 дней у всех участников, кроме трех. В легких не было замечено никаких изменений или каких-либо серьезных побочных эффектов ни у одного из участников.

Среди 18 инфицированных участников среднее время от первого контакта с вирусом до обнаружения вируса и появления первых симптомов (инкубационный период) составило 42 часа, что значительно короче существующих оценок, согласно которым средний инкубационный период составляет 5-6 дней.

После этого периода наблюдалось резкое увеличение количества вируса (вирусной нагрузки), обнаруженного в мазках, взятых у участников из носа или горла. Эти уровни достигали пика в среднем примерно через пять дней после заражения, но высокие уровни жизнеспособного (инфекционного) вируса по-прежнему обнаруживались в лабораторных тестах в среднем до девяти дней, а в некоторых случаях до 12 дней.