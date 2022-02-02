В цветении растений обнаружили беспрецедентную угрозу

Тенденция к более раннему цветению растений может стать беспрецедентной угрозой для экологических и сельскохозяйственных систем, обнаружили ученые из Кембриджского университета. Выдержки из исследования приводит The Guardian.

Авторы пришли к выводу, что явление напрямую связано с глобальным изменением климата. В результате смещения сроков цветения растения становятся беззащитными перед возможными поздними заморозками, которые могут их убить и тем самым лишить фермеров урожая. Однако главной бедой, по мнению ведущего автора исследования Ульфа Бюнтгена, является так называемая «экологическая рассогласованность». Она заключается в том, что жизненные циклы растений и зимующих или мигрирующих насекомых, птиц и диких животных больше не совпадают. Такая рассогласованность при отсутствии быстрой адаптации к новым условиям грозит гибелью многим видам. Проблема уже касается орхидей и пчел, а также птенцов большой синицы и гусениц.

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Исследователи изучили 420 тысяч зарегистрированных в Великобритании дат первого цветения более чем 400 видов, начиная с 1793 года. Они обнаружили, что в среднем дата приходилась на примерно 12 мая, однако с 1986 года, когда глобальное потепление уже началось, она сдвинулась на 16 апреля. Кроме того, в 2019 году весна наступила на 42 дня раньше, чем в среднем до 1986 года, что, по мнению ученых, является крайне тревожным признаком значительного изменения климата.

Травянистые растения начали зацветать в среднем на 32 дня раньше, деревья «ускорились» на 14 дней, а кустарники — на 10 дней. Исследователи полагают, что быстро размножающиеся травянистые растения способны легче адаптироваться к потеплению климата, которое было спровоцировано деятельностью человека.

Бюнтген считает, что на примере раннего цветения растений можно наглядно увидеть то, насколько стремительно нагревается планета из-за глобального потепления. «Сдвиг времени цветения растений на месяц — больше не какая-то абстрактная цифра. Мы все понимаем, что такое месяц, особенно если ждем, когда нам выплатят следующую зарплату», — рассказал он.