Российские ученые научились восстанавливать клетки мозга

Как отмечают исследователи, новое вещество позволит не только восстанавливать клетки мозга, но и корректировать последствия травм головы. Подробнее - в статье на портале «Научная Россия».

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Черепно-мозговые травмы сейчас довольно распространены во всём мире. Умирают от них при этом от 9,5 до 66 на 100 тысяч человек ежегодно. Однако новое вещество, разработанное учёными из Белгородского государственного университета, поможет справиться с последствиями таких травм.

Как отмечается в материале, исследователи смогли достичь ослабления вторичного повреждения мозга. Всё это благодаря веществу под названием «этилтиадиазол». Оно действует также как антиоксидант и антигипоксант (улучшает насыщение клеток кислородом).