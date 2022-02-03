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57 минут назад

Российские учёные создали вещество, которое восстанавливает клетки мозга

Как отмечают исследователи, новое вещество позволит не только восстанавливать клетки мозга, но и корректировать последствия травм головы. Подробнее - в статье на портале «Научная Россия».

Российские ученые научились восстанавливать клетки мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Черепно-мозговые травмы сейчас довольно распространены во всём мире. Умирают от них при этом от 9,5 до 66 на 100 тысяч человек ежегодно. Однако новое вещество, разработанное учёными из Белгородского государственного университета, поможет справиться с последствиями таких травм.

Как отмечается в материале, исследователи смогли достичь ослабления вторичного повреждения мозга. Всё это благодаря веществу под названием «этилтиадиазол». Оно действует также как антиоксидант и антигипоксант (улучшает насыщение клеток кислородом).

Эффективность препарата была доказана в ходе опытов на крысах. Им вводили новое вещество за 30 минут до моделирования травмы головы.

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