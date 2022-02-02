Врачи отметили изменение симптомов при COVID

У пациентов с «омикроном» врачи зафиксировали другой набор симптомов, свидетельствующих о заболевании COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев, сообщает радио Sputnik.

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По его словам, симптоматика пациентов с «омикроном» все дальше уходит от «классического» представления врачей о COVID-19. Профессор пояснил, что у зараженных реже встречается потеря вкуса и обоняния. Сейчас специалисты наблюдают те симптомы, которые встречаются у обычных ОРВИ, все больше случаев ломоты в теле, боли в горле.

«Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции», – объяснил он.

Профессор добавил, что «портрет» среднестатистического пациента изменился и по другому параметру — тяжелое течение COVID-19 встречается все реже. Однако он пояснил, что это связано не столько с особенностями «омикрона», сколько с ростом информированности людей и хорошей работой профилактики.

«Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься», — пояснил Шугушев.