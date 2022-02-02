Названа отнимающая пять лет жизни ошибка в детстве

Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с «Известиями» назвал ошибки питания в детстве, отнимающие пять лет жизни.

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По словам эксперта, нарушение питания в первый год жизни — это отнятые два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. «В дошкольном, школьном возрасте мы теряем еще два с половиной года. Надо повышать общую культуру питания», — сказал он, добавив, что у половины населения нашей страны отмечается дефицит отдельных витаминов, у 30 процентов — поливитаминная недостаточность.

Также диетолог отметил, что полноценное питание может помочь зараженному COVID-19. Оно должно удовлетворять все потребности человека в пищевых и биологически активных веществах. «Это база, из которой формируется прочный иммунитет, адаптационный потенциал, помогающий организму сопротивляться любым неблагоприятным факторам, включая вирусы», — сказал он.