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3 часа назад

На орбите Земли обнаружили новый астероид-троянец

Учёные сообщили, что с орбитой Земле теперь делит свою орбиту новый троянский астероид.

На орбите Земли обнаружили новый астероид-троянец
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Космическое тело назвали 2020 XL5. Это второй такой троянский астероид. Его открытие предполагает, что, возможно, троянцы могут быть более распространенными, чем мы думали. Такие астероиды находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5, и, следовательно, в орбитальном резонансе 1:1 любых планет или их спутников.

Астрономы предсказывают, что 2020 XL5 просуществует не менее 4000 лет, прежде чем распадётся на части и разойдётся по космосу. Другой троянец Земли, названный 2010 TK7, диаметром составляет около 300 метров. Примерно через 15 000 лет его вытолкнет с нынешней орбиты.

Учёные надеются обнаружить больше земных троянцев. Возможно, до каких-то из них добраться будет дешевле, чем до Луны.

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