На орбите Земли обнаружили новый астероид-троянец

Учёные сообщили, что с орбитой Земле теперь делит свою орбиту новый троянский астероид.

Космическое тело назвали 2020 XL5. Это второй такой троянский астероид. Его открытие предполагает, что, возможно, троянцы могут быть более распространенными, чем мы думали. Такие астероиды находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5, и, следовательно, в орбитальном резонансе 1:1 любых планет или их спутников.

Астрономы предсказывают, что 2020 XL5 просуществует не менее 4000 лет, прежде чем распадётся на части и разойдётся по космосу. Другой троянец Земли, названный 2010 TK7, диаметром составляет около 300 метров. Примерно через 15 000 лет его вытолкнет с нынешней орбиты.