Вирусолог раскрыл интересную особенность COVID-19

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что из-за активного размножения коронавирус обладает мутагенностью, что «вредно» для него самого, так как это может привести к его самоликвидации. Он добавил, что общепринятого мнения в этом вопросе нет, но у вируса существует механизм оптимизации размножения. Об этом пишет Lenta.ru.

Фото: engineering.tamu.edu engineering.tamu.edu

Чем больше он размножается, тем больше в конечном счёте у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно, — рассказал Альтштейн.

По мнению эксперта, данное утверждение ещё предстоит изучить. Вирусолог обратил внимание, что за два года пандемии коронавируса учёные наблюдали, как инфекция сначала увеличивала свою популяцию, но её патогенность при этом сдерживалась. Затем случалось обратное: контагиозность вируса падала, зато число мутаций росло.