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1 час назад

Китайский спутник показал себя на фоне Марса

Китайский космический аппарат Tianwen-1, находящийся на околомарсианской орбите, снял видео, на котором показал себя на фоне Красной планеты. Соответствующий ролик можно посмотреть в Twitter.

Согласно Ars Technica, селфи сделано при помощи камеры, находящейся на удалении 1,6 метра от искусственного спутника и используемой для контроля за его внешним состоянием. Издание отметило, что на видео, в частности, можно заметить Северный полюс Марса, покрытый замороженным углекислым газом.

«Частично это, конечно, пропаганда. Но у Китая имеется очень развитая национальная космическая программа», — пишет Ars Technica.

В мае 2021 года спускаемый аппарат межпланетной станции Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Марса. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс, и второй после Соединенных Штатов, чей ровер заработал на поверхности Красной планеты.

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