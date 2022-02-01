Китайский спутник показал себя на фоне Марса

Китайский космический аппарат Tianwen-1, находящийся на околомарсианской орбите, снял видео, на котором показал себя на фоне Красной планеты. Соответствующий ролик можно посмотреть в Twitter.

Согласно Ars Technica, селфи сделано при помощи камеры, находящейся на удалении 1,6 метра от искусственного спутника и используемой для контроля за его внешним состоянием. Издание отметило, что на видео, в частности, можно заметить Северный полюс Марса, покрытый замороженным углекислым газом.

«Частично это, конечно, пропаганда. Но у Китая имеется очень развитая национальная космическая программа», — пишет Ars Technica.