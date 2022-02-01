Названы сроки затопления МКС в океане

Международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года, следует из данных, приведенных в докладе НАСА.

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«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года», – сообщили в НАСА, передает РИА «Новости».

Также в документе приводится таблица, где представлен план ухода МКС с орбиты с возможным последующим затоплением в океане.

«В конечном итоге после осуществления маневров для выстраивания конечной траектории и предполагаемой точки попадания обломков над кладбищем космических кораблей ... операторы МКС выполнят включение двигателей, что должно опустить МКС как можно ниже и обеспечить безопасный вход в атмосферу», – говорится в отчете.

Ранее представители НАСА обратились к России с просьбой возглавить миссию по выведению с орбиты Международной космической станции (МКС) с ее последующим затоплением в океане.

Руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявлял, что системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта МКС, но речь о затоплении станции в 2025 году не идет.

Он также заявлял, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.