В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
36 минут назад

Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы

Идущая на Землю волна солнечной плазмы может привести к ухудшению самочувствия у некоторых людей и повлиять на риск инфаркта у сердечников. Такую опасность в разговоре с «Лентой.ру» назвала россиянам доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

Раскрыта опасность летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
Фото: Pixabay.comPixabay.com

По словам ученой, такие явления часто происходят в феврале и марте. Из-за них у метеочувствительных людей может сильнее болеть голова или возникать неожиданное ощущение усталости, а метеопатам с не очень хорошей опорно-двигательной системой волна солнечной плазмы грозит плохим самочувствием, слабостью и болью в суставах.

«Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», — добавила Бреус, говоря об опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы.

Она отметила, что отдельного медицинского средства против таких явлений нет, поэтому чаще всего люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой просто увеличивают на такие периоды объем принимаемых лекарств.

Эксперт рассказал о влиянии магнитных бурь на здоровье людей

О приближении к Земле волны солнечной плазмы, вызванной вспышкой на Солнце 29 января, сообщил Американский центр космических данных, явление ожидается 2-3 февраля. Предполагается, что 2 февраля пройдет умеренная геомагнитная буря (уровень G2), которая будет сопровождаться полярными сияниями на низких широтах. 3 февраля сила геомагнитной бури снизится до слабого уровня (G1).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители