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10 минут назад

Астрономы увидели, как умирающие звезды рождают планеты

Звезды на позднем этапе существования, вероятно, все равно могут порождать планеты. Статья об этом была опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.

Астрономы увидели, как умирающие звезды рождают планеты
Фото: N. SteckiN. Stecki

Как правило, возраст планет не сильно отличается от возраста родительской звезды. Например, Солнцу 4,6 миллиарда лет, а Земле – 4,5. Наша планета, как и другие, появилась из протопланетного диска, состоявшего из газа и пыли, который затем исчез.

Астрономы из бельгийского Лёвенского католического университета заподозрили, что возможен совсем другой сценарий образования планет. По их наблюдениям, планета может образоваться даже у звезды, близкой к прекращению существования. Ученым давно известно, что диск может образовываться у старых двойных звезд, где одна из звезд-компаньонов вытягивает материю со второй.

Жак Клуск и его коллеги выяснили, что из подобных дисков, возможно, тоже могут образовываться планеты. «В десяти процентах изученных двойных звездных систем с дисками мы обнаружили пустоты в этом диске, – поясняют авторы. – Это индикатор, что нечто летает там и собирает на себя материю».

Всего было обнаружено десять дисков с пустотами, это было сделано с помощью инфракрасных телескопов. Прямое наблюдение пустот пока невозможно, и потому ученые вычислили их существование путем анализа спектра звезды.

Если выяснится, что обнаруженные пустоты действительно связаны с образованием планет, то астрофизикам придется пересмотреть принятые теории эволюции звездных систем.

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