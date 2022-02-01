Астрономы увидели, как умирающие звезды рождают планеты

Звезды на позднем этапе существования, вероятно, все равно могут порождать планеты. Статья об этом была опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.

Фото: N. Stecki N. Stecki

Как правило, возраст планет не сильно отличается от возраста родительской звезды. Например, Солнцу 4,6 миллиарда лет, а Земле – 4,5. Наша планета, как и другие, появилась из протопланетного диска, состоявшего из газа и пыли, который затем исчез.

Астрономы из бельгийского Лёвенского католического университета заподозрили, что возможен совсем другой сценарий образования планет. По их наблюдениям, планета может образоваться даже у звезды, близкой к прекращению существования. Ученым давно известно, что диск может образовываться у старых двойных звезд, где одна из звезд-компаньонов вытягивает материю со второй.

Жак Клуск и его коллеги выяснили, что из подобных дисков, возможно, тоже могут образовываться планеты. «В десяти процентах изученных двойных звездных систем с дисками мы обнаружили пустоты в этом диске, – поясняют авторы. – Это индикатор, что нечто летает там и собирает на себя материю».

Всего было обнаружено десять дисков с пустотами, это было сделано с помощью инфракрасных телескопов. Прямое наблюдение пустот пока невозможно, и потому ученые вычислили их существование путем анализа спектра звезды.

Если выяснится, что обнаруженные пустоты действительно связаны с образованием планет, то астрофизикам придется пересмотреть принятые теории эволюции звездных систем.