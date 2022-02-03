Стали известны причины повторного заражения «Омикроном»

«Дело в том, что „Омикрон“ размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен», — заявил Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.