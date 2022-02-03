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9 минут назад

Вирусолог назвал причины повторного заражения «Омикроном»

Штамм коронавируса «Омикрон» более заразен других вариантов, от чего риск повторно заразиться гораздо выше. Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Стали известны причины повторного заражения «Омикроном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело в том, что „Омикрон“ размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен», — заявил Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что это приводит к повторным заражениям омикрон-штаммом, но в более легкой форме.

Повторное заражение «Омикроном» будет происходить спустя месяцы после выздоровления, полагает профессор.

«Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут», — добавил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что исследование Имперского колледжа Лондона показало, что риск повторно заразиться омикрон-штаммом в пять раз выше, чем у «Дельты», передает Express. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности «Омикрона».

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