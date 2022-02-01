В XV веке Леонардо да Винчи предложил концепцию летательного аппарата, использующего архимедовы винты. Архимедов винт был разработан в античные времена для перемещения воды, а для движения воздуха, по представлениям современных конструкторов, требуется пропеллер совсем иной формы. Тем не менее, студенты университета использовали старые зарисовки для создания летающего дрона Crimson Spin.

Как видно на видео, дрон способен взлетать и перемещаться, при этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум. Прете не будет более продолжать работу над этим аппаратом, так как ему уже предложили должность в одной из производственных компаний. Однако он надеется, что кто-то другой сможет оптимизировать аппарат и сделать на его основе более крупный, пригодный для пассажирского полета.