Землю накроют магнитные бури из-за выброса солнечной плазмы

Как сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды, облако вещества появилось из-за вспышки на Солнце. Явление было средней силы - класса М, продолжалось более четырех часов и было направлено в сторону нашей планеты. Скорость облака составляет примерно 662 километра в секунду. Оно достигнет Земли утром 2 февраля по московскому времени.