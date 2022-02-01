Раскрыта реакция добровольцев на назальную вакцину от COVID-19

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что у добровольцев, испытывающих назальную вакцину центра Гамалеи против COVID-19, нет никаких нежелательных реакций. Об этом сообщает РИА "Новости".

Она уточнила, что пока привито шесть человек из 100 добровольцев. Им введена только первая доза, через три недели будет введен второй компонент. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".