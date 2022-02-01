В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Смолярчук: у испытывающих назальную вакцину от COVID-19 нет нежелательных реакций

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что у добровольцев, испытывающих назальную вакцину центра Гамалеи против COVID-19, нет никаких нежелательных реакций. Об этом сообщает РИА "Новости".

Раскрыта реакция добровольцев на назальную вакцину от COVID-19
Фото: Jerome Delay/APJerome Delay/AP

Она уточнила, что пока привито шесть человек из 100 добровольцев. Им введена только первая доза, через три недели будет введен второй компонент. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". В октябре также стало известно об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея. Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина защищает от штамма SARS-CoV-2 "омикрон".

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители