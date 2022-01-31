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14 минут назад

Sony купила игровую студию Bungie

Японская компания Sony купила американскую игровую студию Bungie — создателя Halo и Destiny. Сумма сделки составила 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».

Sony купила игровую студию Bungie
Фото: EPAEPA

По данным портала, Bungie станет независимой «дочкой» игрового подразделения Sony — студия сможет выпускать свои игры на всех платформах, в том числе и самостоятельно разработанные. Также создатели продолжат работать над Destiny 2, ее расширениями и новой франшизой.

«Успехи Bungie в выпуске на разных платформах и играх-сервисах помогут нам в реализации наших замыслов по выводу PlayStation за пределы консолей и расширению потенциальной аудитории», — прокомментировал сделку руководитель Sony Interactive Entertaiment Джим Райан.

Отметим, что с Bungie также недавно вела переговоры о возможном поглощении Microsoft. На протяжении семи лет, с 2000 по 2007 года, студия входила в состав компании, но затем стала независимой и заключила партнерство с Activision Blizzard, расторгнутое в 2019 году.

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