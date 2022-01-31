В каких странах самый медленный интернет

Даже сегодня есть государства, в которых фильм скачивается несколько часов. Причём некоторые из них относятся к развитым странам. Подробнее - в статье.

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Сейчас «отрезаны» от интернета почти 3 миллиарда людей во всём мире. Также, например, в Северной Корее жители пользуются интранетом - Kwangmyong.

Государством с самым медленным интернетом на сегодня является Туркменистан: скорость передачи данных в среднем там составляет 0,5 Мбит/с. Из других стран в этом списке - Афганистан 1,41 Мбит/с, Таджикистан 1,82 Мбит/с, Пакистан 2,82 Мбит/с.

В развитых странах также есть территории с медленным интернетом. Например, в США (Калифорния, 3 Мбит/с), Германия (деревня в двух часах от Берлина, отсутствует широкополосный интернет, т.е. трафик идёт по 30-летней телефонной линии), Испания, Франция.

Почему всё настолько медленно? Объясняется это особенностями инфраструктуры и стоимостью её возведения. То есть провайдерам невыгодно предлагать свои услуги там, где интернетом будут пользоваться несколько десятков человек: например, в деревнях.

В некоторых случаях сложности возникают из-за географического положения. Например, так с Филиппинами, которая находится на нескольких разрозненных островах. Также объясняется медленный интернет в этой стране тем, что там существуют лишь два провайдера.