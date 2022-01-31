На фото попала новая сверхбюджетная видеокарта NVIDIA

Внешний вид карты отличается от эталонного дизайна NVIDIA. На ней нет и логотипа компании. Скорее всего, это модифицированная версия, возможно, для использования с системой охлаждения Lenovo. Похоже, что видеокарта оснащена теми же разъёмами для подключения дисплея, что и модели серии GT 1030.