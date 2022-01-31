Как хакеры воруют данные через умные часы

Специалисты по кибербезопасности ESET рассказали, как злоумышленники могут получить доступ к смарт-часам, а значит и к вашим персональным данным.

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Эксперты отметили, что многие часы и фитнес-трекеры обеспечивают синхронизированный доступ к приложениям смартфона, связанного с ними. Если носимое устройство плохо защищено, персональные данные могут попасть в руки к кибепреступникам. Они могут получить информацию о местоположении, что может даже позволить организовать ограбление.

Специалисты назвали несколько уязвимостей смарт-часов. Это Bluetooth, который имеет множество «дыр безопасности»; слабое программное обеспечение гаджетов с ошибками; ошибки в коде сопряжённых мобильных приложений.