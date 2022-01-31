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24 минуты назад

Нынешнюю эпоху назвали последней в истории Вселенной

Текущая эпоха последняя в истории Вселенной, это её финальная ступень эволюции, сообщил веб-портал Big Think. Всего их было шесть, и от Большого взрыва Вселенная пришла к этой точке, которую назвали эпохой «тёмной энергии», передаёт Live 24.

Нынешнюю эпоху назвали последней в истории Вселенной
Фото: pixabay.compixabay.com

Расширение Вселенной ускоряется, а разъединённые объекты необратимо отдаляются друг от друга. Тёмная энергия становится преобладающей формой, размеры Вселенной перестают расти. Скопления галактик воссоединяются, существующие звёзды умирают, а образование новых происходит очень медленно, а после и вовсе может остановиться. Распадаются даже чёрные дыры. В конечном итоге это приведёт к тому, что во Вселенной останутся лишь чёрные карлики и отдельные массы, — сообщает издание.

Предыдущей эпохой считается «звёздная эра», она продлилась от появления первых звёзд до окончательного формирования гравитации.

Ранее астрофизики из обсерватории Кека и Pan-STARRS на Гавайях впервые в мире зафиксировали гибель звезды. Учёные наблюдали за процессом угасания красного сверхгиганта на протяжении 130 дней. В момент взрыва красный гигант был в 10 раз больше Солнца и если бы находился в Солнечной системе, то достиг бы орбиты Юпитера. До этого случая специалисты могли только предполагать, что происходит после взрыва звезды и до её превращения в сверхновую.

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