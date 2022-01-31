Нынешнюю эпоху назвали последней в истории Вселенной

Текущая эпоха последняя в истории Вселенной, это её финальная ступень эволюции, сообщил веб-портал Big Think. Всего их было шесть, и от Большого взрыва Вселенная пришла к этой точке, которую назвали эпохой «тёмной энергии», передаёт Live 24.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Расширение Вселенной ускоряется, а разъединённые объекты необратимо отдаляются друг от друга. Тёмная энергия становится преобладающей формой, размеры Вселенной перестают расти. Скопления галактик воссоединяются, существующие звёзды умирают, а образование новых происходит очень медленно, а после и вовсе может остановиться. Распадаются даже чёрные дыры. В конечном итоге это приведёт к тому, что во Вселенной останутся лишь чёрные карлики и отдельные массы, — сообщает издание.

Предыдущей эпохой считается «звёздная эра», она продлилась от появления первых звёзд до окончательного формирования гравитации.