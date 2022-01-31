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48 минут назад

Врач рассказала о возросшей угрозе ослепнуть из-за «Омикрона»

Из-за инсульта или инфаркта на глазном дне, причиной которого может служить коронавирусная инфекция, в частности, новый штамм «Омикрон», человек начинает видеть гораздо хуже. Такую информацию сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Врач рассказала о возросшей угрозе ослепнуть из-за «Омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проблема возникает не только на острой стадии заболевания, но и в постковидном периоде, через несколько месяцев или даже полгода мы встречаем пациента, у которого возникают тромбозы либо ишемические состояния на глазном дне. „Омикрон“ более контагиозен [заразителен] в плане проникновения через слизистую оболочку глаза», — рассказала специалист в беседе с Life.

Отмечается также, что проблема со зрением может возникнуть в любом возрасте, если гражданин перенес коронавирус. В том числе — у маленьких детей, если при инфицировании и болезни были повреждены сосуды. Входными воротами для инфекции может быть и слизистая оболочка глаза.

Симптомы ухудшения зрения:

Мелкие мушки;

Крупные мушки;

Ухудшение остроты зрения;

Цветовая картинка может меняться;

О том, что коронавирус может спровоцировать инсульт во время или после заболевания, заявлял научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет, приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

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