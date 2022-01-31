Врач рассказала о возросшей угрозе ослепнуть из-за «Омикрона»

«Проблема возникает не только на острой стадии заболевания, но и в постковидном периоде, через несколько месяцев или даже полгода мы встречаем пациента, у которого возникают тромбозы либо ишемические состояния на глазном дне. „Омикрон“ более контагиозен [заразителен] в плане проникновения через слизистую оболочку глаза», — рассказала специалист в беседе с Life.