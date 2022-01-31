Ученые впервые задокументировали, как стая косаток убивает крупнейших современных животных — синих китов, — причем отдельные косатки заплывали в их пасти, чтобы у еще живых гигантов съесть их богатый питательными веществами язык. Это случилось у побережья Западной Австралии. Примечательно, что убийства совершались не самцами, а более мелкими самками косаток, и в исследовании говорится, что стремление накормить свое потомство может делать их более агрессивными.

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Австралийские ученые наблюдали, как косатки пожирали язык синего кита незадолго до его смерти во время первой задокументированной охоты косаток на крупнейшее животное на планете, находящееся сейчас под угрозой исчезновения. Известно, что языки синих китов богаты питательными веществами. Соответствующая статья опубликована в журнале Marine Mammal Science.

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"Это крупнейший акт хищничества на этой планете: самый большой высший хищник убивает самую гигантскую добычу", — заявил в интервью журналу National Geographic один из авторов статьи Роберт Питман, морской эколог из Центра исследований китообразных в Эсперансе в Западной Австралии и Института морских млекопитающих американского Университета штата Орегон. — Сейчас уже нет динозавров, но китологам и зоологам есть, чему удивляться".

"Они пожирают язык кита, пока он еще живой", — пишут ученые.

Научное сообщество уже давно обсуждало, могут ли косатки, по-английски называемые также "китами-убийцами" — killer whale, — охотиться на огромных синих китов. Теперь на этот вопрос получен ответ — после того, как морские ученые из Центра исследований китообразных зафиксировали три случая нападения стай косаток на синих китов у побережья Западной Австралии. Особенно впечатлили ученых эпизоды, в ходе которых косатки заплывали внутрь пасти огромных китов, чтобы съесть их богатый питательными веществами язык незадолго до их гибели.

"Здесь мы представляем первые документированные свидетельства убийства и поедания синих китов косатками: две особи были убиты с разницей в 16 дней в 2019 году, а третья — в 2021 году, — пишут исследователи в своей статье. — Примечательно, что первый пойманный ими кит оказался даже не детенышем, а здоровой взрослой особью".

Когда китологи прибыли на место первого убийства 22-метрового синего кита неподалеку от залива Бремер, они увидели, что из его тела были вырваны большие куски кожи и жира, также была откушена большая часть спинного плавника. За этим последовали еще более безжалостные атаки косаток: трое из них сообща толкали синего кита под воду, а двое атаковали его голову. В общей сложности около 50 косаток присоединились к этому пиршеству, продолжавшемуся около шести часов, чтобы расправиться с огромной тушей. Несколько недель спустя произошло следующее нападение, когда жертвой косаток стал детеныш синего кита. Двадцать пять косаток напали на 12-метровое животное.

Наконец, последнее нападение, зафиксированное в ходе этого исследования, было предпринято косатками на синего кита длиной 14 м, они его преследовали на протяжении 25 км около 90 минут. Опять же стратегия охоты косаток заключалась в том, чтобы толкать кита и таранить его под водой, в то время как сородичи атаковали его голову и язык.

Стая из 50 косаток постепенно расправилась с остатками добычи. Предыдущие исследования предполагали, что подобные атаки косаток, чтобы быть успешными, должны совершаться самыми крупными особями — самцами, которые могут достигать 9 м в длину. Тем не менее новое исследование показало, что убийства совершаются в первую очередь самками косаток, и в статье говорится, что стремление накормить свое потомство может делать их более агрессивными.

То, что косатки питаются почти всеми видами крупных китов, было известно и ранее, хотя большинство нападений все же происходит на детенышей. Все чаще появляются любительские съемки подобного рода, сделанные с мобильных телефонов или дронов: на одном таком видео с дрона, снятом в 2017 году в Калифорнии, косатки напали на синего кита, но не убили его.

"Это было лишь вопросом времени, когда такие съемки появятся", — говорит Дэвид Доннелли, морской исследователь из Австралийского научно-исследовательского института дельфинов, который руководит общественным научным проектом "Касатки Австралии".

По его словам, шансы на то, что это произойдет именно в заливе Бремер, были весьма высоки, поскольку там год за годом постоянно находили косаток.

На дне залива Бремер есть глубокий каньон, из которого наверх поступает холодная богатая питательными веществами вода, что и дает начало пищевой цепочки — от фитопланктона, поглощающего эти питательные вещества, до южного голубого тунца, лосося, кашалотов, редких клюворылых китов и многочисленных видов акул. И все, что проходит через этот регион, может оказаться в пасти косатки. Как же косатки побеждают животных, которые более чем в два раза превосходят их по своим размерам?

Дело в том, что эти хищники подолгу живут сплоченными стаями, возглавляемыми бабушками или матерями. При этом они учатся друг у друга и сотрудничают, чтобы выжить. Во время этих охот в погоне участвовало до полусотни особей, причем несколько небольших групп работали согласованно и часто менялись ролями, чтобы растерзать и в конечном итоге утопить свою добычу. Международный союз охраны природы (МСОП) относит синих китов к видам, находящимся под угрозой исчезновения, из-за агрессивного китобойного промысла, продолжавшегося на протяжении большей части XX века, однако их численность неуклонно растет с 1960-х годов, когда этот вид был взят под международную защиту.

По оценкам МСОП, сегодня в мире может насчитываться от 5 до 15 тысяч живых китов. Размер же мировой популяции косаток, обитающих во всех океанах мира, в точности неизвестен. И как это ни парадоксально, охота косаток на китов может восприниматься как позитивный знак для популяций обоих видов. Возможно, косатки всегда питались синими китами, но когда численность последних резко упала в эпоху китобойного промысла, косаткам пришлось переключиться на другую добычу. Таким образом, наблюдаемые эпизоды охоты могут свидетельствовать о том, что косатки возвращаются к древним привычкам, а стало быть, возвращается и их прежний источник пищи.

Ученые считают маловероятным, что нападения косаток начнут представлять экзистенциальную угрозу для восстановления синих китов, хотя и ожидают, что подобные случаи станут еще более распространенными по мере увеличения численности обеих популяций. Возможно также, что некоторые другие виды китов, такие как горбатые и гренландские киты, могут изменить пути своей миграции возле австралийских берегов, чтобы избежать встречи с косатками.