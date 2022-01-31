Назван необычный симптом после «омикрона»

У людей, которые переболели новым штаммом коронавируса «омикрон», может развиваться «аберрантный гиперкоагуляционнный ответ», их кровь начнет сгущаться. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев в беседе с URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам специалиста, после перенесенного «омикрона» у пациента происходит поражение сосудистого эндотелия. Это случается вне зависимости от тяжести течения заболевания. Токарев подчеркнул, что «омикрон» может вызывать генерализованное сосудистое воспаление на системном уровне.

Однако специалист добавил, что пока рано говорить о неизбежности подобного развития события для всех переболевших «омикроном». Он пояснил, что в настоящий момент врачи недостаточно изучили то, насколько риск сгущения крови при «омикроне» зависит от возраста, пола и сопутствующих болезней пациента.

Токарев рассказал, что у пациентов, перенесших дельта-штамм, наблюдались похожие последствия.