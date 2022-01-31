Раскрыто самое подходящее время суток для вакцинации

Врач посоветовала вакцинироваться в утренние часы, так как в это время иммунная система человека наиболее активна. Также медик в интервью агентству «Прайм» рассказала, кому не рекомендуется прививаться.
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Вера Сухова рекомендует обязательно пройти осмотр у врача перед вакцинацией для выявления противопоказаний, отсутствия острых заболеваний и обострения хронических.
«Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями являются и хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ», – уточнила медик.
Перед вакцинацией врачи сопоставляют риски и клиническую картину на момент осмотра. В случае обнаружения противопоказаний может быть выдан временный или постоянный медотвод с соответствующим заключением.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России около 70% пациентов, у которых выявили «омикрон», не вакцинировались от коронавирусной инфекции.