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48 минут назад

Как узнать, что у вас есть проблемы с алкоголем

Выпить бокал вина в ресторане? Почему бы и нет. Бутылочку пива после особенно тяжелого рабочего дня? Звучит как план. Но вдруг ваши отношения с алкоголем уже далеко не норма? Издание Eat This! Not That! опросило врачей, чтобы выяснить признаки того, что у вас имеются проблемы с алкоголем.

Как узнать, что у вас есть проблемы с алкоголем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Мендельсона, специалиста по алкогольной зависимости всплески тревоги в сочетании с обильным употреблением алкоголя могут изменить личность человека. Вызванные алкоголем изменения личности, такие как гнев, грусть, радость, сонливость, могут негативно повлиять на отношения с семьей, друзьями и привести к таким разрушительным событиям, как развод".

К тому же, как утверждает врач, существуют физические признаки, которые могут свидетельствовать о том, что человек злоупотребляет алкоголем. Например: опухшая отечная кожа, налитые кровью глаза, покраснение, взбухшие вены на лице или носу, значительные колебания веса.

Мендельсон также напомнил, что во время сильных приступов пьянства некоторые люди могут отстраняться от друзей и семьи, таким образом изолировавшись от окружающих.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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