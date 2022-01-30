Первый полет легкого самолета «Байкал» показали на видео

Первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», состоявшийся в конце января, показали на видео. Его публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Байкал-инжиниринга».

На опубликованных кадрах показаны взлет самолета с аэродрома, набор высоты, приземление и последующее руление.

«Байкал» впервые взлетел с аэродрома в Екатеринбурге. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры на проверку устойчивости и управляемости самолета. После полета он сообщил, что все системы работали штатно.