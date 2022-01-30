Гинцбург заявил, что ревакцинация дает стопроцентную защиту от СOVID

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», - добавил он.