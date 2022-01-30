Гинцбург заявил, что ревакцинация дает стопроцентную защиту от СOVID

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что лица, ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт», на 90 дней получают стопроцентную защиту от заражения омикроном. Об этом пишет ТАСС.
«75% вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела»", - рассказал Гинцбург.
Ученый не уверен, что пандемия закончится в ближайшее время, и что омикрон станет последним штаммом COVID-19.
«Не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», - добавил он.
Напомним, врачи обнаружили омикрон в 2021 году в Африке. Штамм очень быстро распространился по всей планете. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, этот штамм выявлен в 82 российских регионах.