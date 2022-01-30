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35 минут назад

Врач рассказал о необъяснимом осложнении при омикроне

У пациентов, переболевших омикроном, может развиться серьезное осложнение – сгущение крови. В медицине оно называется аберрантной гиперкоагуляционной реакцией. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО Сергей Токарев, сообщает URA.RU.

Врач рассказал о необъяснимом осложнении при омикроне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При омикроне у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться», - сказал врач.

По его словам, штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Пока ученые не знают, с чем связано это осложнение и какие пациенты ему подвержены больше.

Ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших дельтой. При омикроне тяжелых форм ковида меньше, но системные нарушения также есть.

Токарев добавил, что переболевшим омикроном не надо

«бежать за антикоагулянтами». Американское общество гематологов «уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара».

Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа отметила, что к сгущению крови могут привести любые вирусные атаки. В организме больного вырабатывается огромное количество воспалительных белков, в ответ образуются большие иммунные комплексы, которые способствуют сгущению крови и образованию тромбов. Это может привести к воспалению сосудов головного мозга, инсультам и инфарктам.

Ранее исследователи выяснили, защищают ли спиртные напитки от заражения коронавирусом.

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