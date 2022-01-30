В легких у переболевших COVID-19 нашли аномалии

У части пациентов после коронавируса затруднен перенос газов кровью. Врачи нашли патологии у пациентов, переболевших COVID-19 как в легкой, так и в тяжелой форме. Изменения в организме затрудняют поступление кислорода в кровь. Установить патологию медики смогли благодаря магнитно-резонансной томографии. В ходе эксперимента добровольцев просили подышать смесью кислорода с ксеноном. После специальной подготовки этот газ можно различить на томограмме и отследить работу органов.