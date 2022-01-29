В Италии обнаружен омикрон-2

Директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя рассказал о новейших достижениях ученых в борьбе с COVID-19. На конференции, посвященной двухлетию с начала пандемии в стране, он сообщил журналистам, что в декабре прошлого года специалисты смогли выделить новую разновидность коронавируса, так называемый омикрон-2. Об этом пишут РИА «Новости».

Итальянские врачи «не посчитали нужным тревожить общественное мнение» из-за варианта, идентичного омикрону-1. Вайя отметил, что мутация «все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания».

По его мнению, это хорошая новость. Так как со временем это позволит перейти к «ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем».