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1 час назад

В Италии обнаружен омикрон-2

Директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя рассказал о новейших достижениях ученых в борьбе с COVID-19. На конференции, посвященной двухлетию с начала пандемии в стране, он сообщил журналистам, что в декабре прошлого года специалисты смогли выделить новую разновидность коронавируса, так называемый омикрон-2. Об этом пишут РИА «Новости».

В Италии обнаружен омикрон-2
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Итальянские врачи «не посчитали нужным тревожить общественное мнение» из-за варианта, идентичного омикрону-1. Вайя отметил, что мутация «все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания».

По его мнению, это хорошая новость. Так как со временем это позволит перейти к «ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем».

Ученый добавил, что даже сейчас нельзя говорить о победе над коронавирусом. По его мнению, необходимо «распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год».

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