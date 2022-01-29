Три любимых россиянами лакомства, способных разрушить печень

Врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин рассказал, что постоянное употребление в пищу копченостей, жирного мяса и сала крайне негативно влияет на здоровье печени. Об этом он рассказал в своем посте в Instagram.

Эти продукты значительно увеличивают нагрузку на гепатоциты, которые синтезируют желчь для их переваривания.

«Печень до поры до времени молча сносит все невзгоды. А потом — всё, наступает предел - болезнь, которая требует лечения», - полагает гастроэнтеролог.

Врач также напомнил, что содержащиеся в маргарине и майонезе искусственные жиры препятствую стабильной работе печени. В список опасных продуктов врач также включил разнообразные кондитерские изделия, сладкую газировку, фастфуд и алкоголь.