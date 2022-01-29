Какие технологии будущего застанет поколение Z

Издание The Next Web в своей новой статье перечислила технологии, реализацию которых может застать современное поколение Z. От медицинских нанороботов до варп-двигателей, которые искривляют само пространство.

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Нанороботы: крошечные машины, функционирующие на клеточном уровне, способные восстанавливать ткани, уничтожать нарушителей и доставлять необходимые нанолекарства. Это не обязательно означает заполнение кровеносной системы триллионами микроскопических кусочков металла и кремния. Скорее всего, ученые смогут превратить сегодняшних бактерий в роботов, способных выполнять кодовые функции внутри нашего тела. Возможно, благодаря им мы сможем увеличить продолжительность наших жизней.

Еще одна технология, которая может повлиять на бесчисленное количество человеческих жизней, - это термоядерная энергия. К счастью, мы уже находимся на пороге решения этой проблемы, судя по новостям из Китая. Если повезет, то к тому времени, когда внуки поколения Z станут достаточно взрослыми, чтобы водить машину, мы продвинем технологию до высшего уровня, считает издание.

Квантовые компьютеры. По мнению издания, если мы можем заставить классические алгоритмы научиться водить автомобили, то можно представить, что у нас получится сделать с квантовыми суперкомпьютерными кластерами, использующими огромное количество данных и обрабатывающими эту информацию с почти мгновенной скоростью.