В NASA заявили о нехватке астронавтов

Кадровый голод как проблема многих организаций в последнее время разрастается, и дело касается даже таких гигантов мирового значения, как NASA.

Фото: NASA NASA

Согласно новому отчету, который подготовило Главное следственное управление NASA, количество астронавтов сократилось до минимума с 70-х. В действительности сегодня агентство имеет в штате 44 способных отправиться в космос профессионала, однако еще двадцать лет назад таковых насчитывалось порядка полутора сотен.

Такой тренд приводит к опасениям, что NASA не сможет полноценно выполнить амбициозные задачи, в том числе по возвращению человека в ближайшее время на Луну.

Отчет гласит, что в наступившем и следующем году численность астронавтов продолжит уменьшаться.