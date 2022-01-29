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20 минут назад

В NASA заявили о нехватке астронавтов

Кадровый голод как проблема многих организаций в последнее время разрастается, и дело касается даже таких гигантов мирового значения, как NASA.

В NASA заявили о нехватке астронавтов
Фото: NASANASA

Согласно новому отчету, который подготовило Главное следственное управление NASA, количество астронавтов сократилось до минимума с 70-х. В действительности сегодня агентство имеет в штате 44 способных отправиться в космос профессионала, однако еще двадцать лет назад таковых насчитывалось порядка полутора сотен.

Такой тренд приводит к опасениям, что NASA не сможет полноценно выполнить амбициозные задачи, в том числе по возвращению человека в ближайшее время на Луну.

Отчет гласит, что в наступившем и следующем году численность астронавтов продолжит уменьшаться.

Хоть с первого взгляда и удивляет, что организация находится в кризисе найма, однако объясняется все достаточно банально: часть астронавтов попросту ушла на пенсию

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