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45 минут назад

Названа самая эффективная маска против COVID-19

Эксперты назвали самые эффективные маски против коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Названа самая эффективная маска против COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание пишет, что среди таковых - респиратор класса FFP2. Он может блокировать мелкие частицы твердых аэрозолей в отличие от медицинских тканевых масок.

«Маски FFP2 фильтруют не менее 94% частиц размером 0,3 микрона, задерживая большинство переносящих вирус аэрозолей, которые задерживаются в воздухе» - пишет издание.

Согласно исследованиям доктора Ричарда Сера из Университета Суррея, эти маски в три раза эффективнее фильтруют более крупные частицы, которые образуются во время речи, по сравнению с лучшими трехслойными тканевыми масками.

Некоторые маски FFP2 имеют покрытие на основе хлорида серебра. Утверждается, что они якобы уничтожают 99% вирусных частиц в течение двух часов и могут снизить риск попадания вируса на руки.

В Италии, Румынии и некоторых других европейских странах тканевые маски запрещены, от граждан требуют носить респираторы в общественном транспорте, театрах и других публичных местах.

Ранее сообщалось, что в Италии ввели обязательное ношение респираторов на улице.

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