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20 минут назад

Раскрыта новая схема обмана через Telegram

Журналисты узнали о новой схеме обмана через Telegram. Мошенники стали использовать чаты владельцев квартир в жилых комплексах, чтобы выманивать у пользователей деньги.

Раскрыта новая схема обмана через Telegram
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мошенники создают копию аккаунта одного из активных участников группы. Затем от его имени злоумышленники пишут личные сообщения его потенциальным знакомым по дому. Они просят у жертвы одолжить денег.

Как пишет «Лента.ру», за последнюю неделю подобный вид мошенничества дважды был замечен в чате одного из московских жилых комплексов. Эта схема похожа на известный всем взлом аккаунта в других соцсетях с последующими попытками выманить деньги у «друзей». Однако тут речи о взломе не идёт. Просто создаётся похожий внешне аккаунт.

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