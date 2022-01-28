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41 минуту назад

Toyota создаст пассажирский луноход

Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований создаст луноход. Он позволит будущим колонизаторам передвигаться по естественному спутнику Земли.

Toyota создаст пассажирский луноход
Фото: Toyota Toyota

Луноходу уже даже придумали название — Lunar Cruiser. Оно отсылает к внедорожнику Toyota Land Cruiser. Аппарат должен быть готов к концу 2020-х годов. Его можно будет в целом использовать не только на Луне, но и на других планетах, например, на Марсе.

По задумке Toyota, у Lunar Cruiser будет роботизированная рука. Она сможет захватывать и поднимать предметы. Этот манипулятор уже разработала компания Gitai Japan. Он хорош тем, что поддерживает сменные насадки для работы с различными инструментами.

Есть и рендеры предполагаемого лунохода. Вот так может выглядеть будущий пассажирский транспорт на Луне:

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