В России разработали первые OLED-микродисплеи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Его можно будет применять в очках виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), в камерах и других устройствах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Размеры дисплея составляют 15,5х12,5 мм. Он может показывать изображение разрешением 1280х1024 пикселей.

В Ростехе отмечается, что производство OLED-микродисплеев требует соблюдения высоких требований к технологическому процессу. Нужно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.