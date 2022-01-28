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53 минуты назад

Европейский солнечный зонд попал в хвост кометы Леонарда

Зонд Solar Orbiter пролетел сквозь хвост кометы Леонарда. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Европейский солнечный зонд попал в хвост кометы Леонарда
Фото: ESA/Solar Orbiter/Metis TeamESA/Solar Orbiter/Metis Team

В декабре 2021 года комета Леонарда прошла точку наибольшего сближения с Землей и была заметна невооруженным глазом. 3 января она прошла точку перигелия, и теперь должна покинуть Солнечную систему, став межзвездной кометой.

Зонд Solar Orbiter, запущенный в феврале 2020 года Европейским космическим агентством совместно c NASA для изучения Солнца, недавно пролетел сквозь хвост этой кометы. Зонд был запущен до открытия кометы в начале 2021 года, и потому пролет сквозь хвост случился исключительно в силу совпадения траекторий.

Эта удача дала ученым возможность исследовать состав частиц в этом хвосте и его магнитное поле. В свою очередь, это позволит астрономам изучить, как комета взаимодействует с солнечными ветром – потоком заряженных частиц с Солнца. Пересечение траектории было заранее предсказано Сэмюэлем Грантом, аспирантом Университетского колледжа Лондона, и потому ученые заранее подготовились к сбору данных.

Помимо данных о частицах хвоста, аппарат также получил серию изображений кометы. Черный круг в центре изображений – Солнце, закрытое коронографом, чтобы оно не засветило кадры.

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